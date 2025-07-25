Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de julho de 2025 às 07:13

"Eu não acredito nos 5%, acho que é um exagero", diz Gouveia e Melo sobre investimento na defesa

Henrique Gouveia e Melo afirmou, no NOW, que não basta ter capacidade, mas "tem que se gerar também vontade" para fazer uma política de dissuasão.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30