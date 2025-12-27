Sábado – Pense por si

27 de dezembro de 2025 às 16:30

Rui Borges deixa aviso à navegação: "Rio Ave empatou na Luz sem Clayton e André Luiz a titulares..."

Rui Borges alertou este sábado os jogadores do Sporting para o perigo que o Rio Ave pode criar amanhã (20h30) em Alvalade. Na antevisão à partida, o treinador dos leões lembra mesmo que os vilacondenses, que não poderão contar com Clayton, empataram no Estádio da Luz.

