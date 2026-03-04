Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de março de 2026 às 18:40

“Estávamos a dormir quando o míssil atingiu o hotel”: Mulher recorda momento em que míssil destruiu hotel em Beirute

Um míssil atingiu um hotel em Hazmieh, nos arredores da capital libanesa, esta quarta-feira. Segundo os hóspedes, o ataque ocorreu sem que houvesse um aviso prévio e as pessoas foram acordadas com o estrondo da explosão.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)