19 de janeiro de 2026 às 14:56

“Estavam à minha frente e não pude fazer nada”: vítima de acidente de comboio em Espanha relata horror

Ana, uma passageira do comboio envolvido no violento acidente ferroviário deste domingo, no sul de Espanha, descreveu momentos de pânico e impotência após o choque que matou pelo menos 39 pessoas. A mulher seguia viagem com a irmã e o cão, que continua desaparecido, quando o comboio descarrilou e colidiu com outra carruagem.

