19 de janeiro de 2026 às 15:11

“Estamos preocupados”: as primeiras palavras dos reis de Espanha sobre acidente ferroviário que matou 39 pessoas

Os reis de Espanha expressaram, esta segunda-feira, a sua consternação com o descarrilamento de dois comboios de alta velocidade, este domingo, em Adamuz, Córdoba, e garantiram que apesar de estarem fora do país estão em contacto com o primeiro-ministro e com o presidente da Andaluzia, para se manterem informados sobre as operações.

