03 de março de 2026 às 18:32

“Estamos na mesma página”: Merz afirma que Alemanha e EUA estão alinhados sobre o Irão

O chanceler alemão, Friedrich Merz, encontrou-se, esta terça-feira, com o presidente norte-americano, Donald Trump, em Washington. Merz aproveitou para reforçar que Berlim e Washington estão alinhados na abordagem ao Irão, no que toca à guerra no Médio Oriente.

