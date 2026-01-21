Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de janeiro de 2026 às 12:19

“Esta não é uma igreja de verdade!”: ativistas invadem missa nos EUA onde pastor é agente do ICE

Grupo de manifestantes interrompeu, este domingo, uma homília que decorria no estado norte-americano do Minnesota para alertar os fiéis que o pastor é alegadamente um funcionário do ICE.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)