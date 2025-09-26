Sábado – Pense por si

26 de setembro de 2025 às 21:31

Esta foi a primeira descida de esqui a partir do cume do Monte Evereste sem oxigénio suplementar

O alpinista e esquiador polaco Andrzej Bargiel, de 37 anos, tornou-se o primeiro a subir ao cume do Monte Evereste sem recurso a oxigénio suplementar e a descer de esqui até à base, atravessando inclusive a perigosa cascata de gelo Khumbu.

