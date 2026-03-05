Sábado – Pense por si

05 de março de 2026 às 15:23

“Era uma pessoa de uma bondade e generosidade extremas”: Diretor-adjunto do Negócios recorda amigo António Lobo Antunes

Celso Filipe recorda o amigo António Lobo Antunes e tudo o que aprendeu com ele, em especial o valor da amizade, que o escritor muito preservava. O diretor-adjunto do Negócios destaca ainda que Lobo Antunes, que morreu esta quinta-feira aos 83 anos, foi um escritor disruptivo e o Nobel que ficou por atribuir.

