Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de julho de 2025 às 12:06

Equipas de resgate salvam espeleólogo que estava preso 40 metros abaixo do solo em Itália

Um homem de 63 anos foi resgatado, esta segunda-feira, pelas equipas de resgate italianas, após ter ficado preso 40 metros abaixo do solo quando explorava uma gruta na região noroeste do Piemonte.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)