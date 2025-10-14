Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de outubro de 2025 às 17:32

Emoção no momento em que palestinianos se reencontram na Faixa de Gaza

Após o acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel, vários palestinianos regressaram a casa e reuniram-se com os seus familiares.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)