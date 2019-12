A carregar o vídeo ...

Emilia Perry tem 9 anos e mostrou esta semana que é uma menina cheia de força e determinação. Há quatro meses, Emilia recebeu a visita do avançado do Everton Dominic Calvert-Lewin, após ter sido operada às duas pernas. Na altura, a menina, que tem paralisia cerebral, prometeu ao jogador, o seu ídolo, que já estaria a andar quando se voltassem a encontrar... e esta semana cumpriu com a promessa, como se pode ver neste vídeo que o Everton partilhou. "Uma inspiração", diz o clube.

Emilia, a pequena fã de Calvert-Lewin que inspira o Everton











