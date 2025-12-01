Sábado – Pense por si

01 de dezembro de 2025 às 14:11

"Embaraço-me por ter votado na AD", admite antigo líder do CDS José Ribeiro e Castro

O antigo líder do CDS, José Ribeiro e Castro, discursou nas comemorações do dia 1 de Dezembro esta segunda-feira. Confessou estar embaraçado por ter votado na Aliança Democrática, uma vez que o Governo responde "à indiferença com indiferença".

