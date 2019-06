A carregar o vídeo ...

Para o cidadão comum, o nome Zegama será praticamente desconhecido, a não ser que seja um entendido na geografia do País Basco. Mas se perguntarmos a um amante do trail, a resposta aí provavelmente virá acompanhada de um sorriso no rosto, já que ali, naquela pequena zona da região de Gipuzkoa, está localizada a verdadeira Meca do trail mundial, onde todos os anos decorre uma prova que apaixona e surpreende. A edição deste ano não foi diferente, com especial destaque para a forma como os últimos foram recebidos na meta: como se fossem os verdadeiros campeões.

