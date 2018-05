A carregar o vídeo ...

No evento de três dias do Google I/O 2018 na Califórnia (EUA), o chefe-executivo Sundar Pichai apresentou a nova aplicação Google Duplex. O sistema utiliza inteligência artificial e permite que o Google Assistant faça chamadas por si, desde marcar um corte no cabeleiro ou jantares em restaurantes. Nunca mais vai ter de fazer telefonemas.

Em breve, o Google Assistant vai conseguir marcar o seu corte no cabeleireiro (e outras coisas)













