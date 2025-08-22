Sábado – Pense por si

"É um pouco como o azeite e o vinagre": Trump sobre possibilidade de Putin e Zelensky trabalharem juntos

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse que preferia não participar numa reunião entre os líderes da Rússia e da Ucrânia, mas deixou em aberto essa possibilidade. Confirmou também que Moscovo garante que, para já, não há planos para esse encontro.

