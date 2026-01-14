Sábado – Pense por si

"É um espetáculo, um exibicionismo", diz Marques Mendes sobre apelo de Cotrim a Montenegro

O candidato presidencial Luís Marques Mendes afirma que o apelo de Cotrim de Figueiredo para que o PSD passe a apoiar o liberal é mais um "número político". Durante uma ação de campanha em Arcos de Valdevez, o candidato a Belém deixou claro que não leva a sério o pedido do adversário.

