Chris Silva, natural do Gabão, viajou até aos Estados Unidos quando tinha apenas 16 anos para perseguir o sonho do basquetebol e deixou para trás a família em África. Esta semana, o agora jogador dos Miami Heat recebeu a visita surpresa da sua mãe, que viajou mais de 10 mil quilómetros para o surpreender no treino da equipa. Os dois apenas se tinham visto por uma vez nos últimos sete anos. Veja o vídeo.

"É a minha mãe!": Jogador da NBA tem visita surpresa da mãe depois de três anos sem a ver











