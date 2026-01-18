Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de janeiro de 2026 às 22:19

Duarte Cordeiro: André Ventura "está a começar a segunda volta inteligentemente com estas declarações"

"André Ventura está a aproveitar o espaço mediático que tem para começar a tentar marcar o terreno", disse o ex-ministro do Ambiente socialista Duarte Cordeiro. No entanto, "o terreno não vai ser marcado pelas condições que André Ventura está a tentar estabelecer", refere.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana