11 de novembro de 2025 às 19:20

Diamante raro ‘Mellon Blue’ foi vendido por 22 milhões de euros num leilão na Suíça

'Mellon Blue' leva o nome da sua proprietária mais célere, Rachel 'Bunny' Mellon. O diamante de 9,51 quilates, foi vendido em leilão na Suíça por 20,5 milhões de francos suíços (22,6 milhões de euros).

