Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de novembro de 2025 às 21:01Now

Jornalista Valentina Marcelino vê interpretação da Lusa ao discurso de Gouveia e Melo como "legítima"

Valentina Marcelino esteve esta terça-feira no NOW onde revelou os pormenores da sua entrevista com Gouveia e Melo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)