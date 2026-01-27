Sábado – Pense por si

27 de janeiro de 2026 às 08:32

Dezenas de feridos após relâmpago atingir multidão em manifestação pró-Bolsonaro em Brasília

Pelo menos 89 pessoas ficaram feridas depois de um raio atingir uma concentração de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, este domingo, na capital brasileira. A manifestação decorria sob chuva intensa e juntou milhares de pessoas que exigiam a libertação de Bolsonaro.

