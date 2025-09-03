Sábado – Pense por si

03 de setembro de 2025 às 18:18

Da fundação à expansão: Veja o mapa que representa a NATO

Desde 1949 que a maior aliança militar do mundo tem vindo a multiplicar-se: começou com 12 países membros e possui atualmente 32. A expansão foi censurada por Vladimir Putin, presidente da Rússia, que defende que haverá paz na Ucrânia caso o país não entre na NATO.

