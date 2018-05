A carregar o vídeo ...

Fuego, de Eleni Foureira, é a canção favorita à vitória no Festival da Eurovisão. A representante do Chipre superou Netta Barzilai, de Israel, no site agregador de apostas Eurovision World. É a quarta vez que Foureira concorre no certame: o Chipre é o país que soma mais participações sem nunca ter vencido. O top 5 é completado por Israel, Irlanda, França e Suécia. Portugal surge no 23.º lugar.

Cuidado Israel: Chipre é agora a canção favorita na Eurovisão Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.