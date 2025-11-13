Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de novembro de 2025 às 08:26

Cristiano Ronaldo: "Obviamente que o estádio vai assobiar-me. Espero bem que o faça"

A Seleção Nacional visita a Irlanda, no apuramento para o Mundial'2026, e Cristiano Ronaldo afirmou que espera ser assobiado, pois isso pode ser importante para retirar a pressão de alguns colegas de equipa.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)