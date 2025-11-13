Sábado – Pense por si

13 de novembro de 2025 às 11:00

Filme da semana | 'Foi Só um Acidente' ou não: eis a questão 

Depois de preso mais uma vez por estar contra a opressão no Irão, Jafar Panahi filmou uma longa angustiante. Um homem sequestra outro por achar que este o torturou no passado. Mas será mesmo ele?

