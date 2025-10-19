Sábado – Pense por si

19 de outubro de 2025 às 15:04

Repórter SÁBADO: Comerciantes e moradores da baixa de Lisboa sentem-se cada vez mais inseguros devido ao tráfico e consumo de droga

Os assaltos e os furtos nas lojas são diários e os produtos são logo depois vendidos nas principais praças da cidade à vista de todos. O dinheiro dos roubos serve quase sempre para satisfazer o vício da droga e alimentar a rede de tráfico que opera de forma impune. Uma grande reportagem para ver às 22h40 no NOW.

