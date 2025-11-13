Sábado – Pense por si

13 de novembro de 2025 às 21:41

Cotrim de Figueiredo alerta para uso do direito à greve como instrumentalização por parte de partidos políticos

"Do lado do Governo, há vontade política de fazer determinadas coisas que não são compatíveis com as reivindicações" dos trabalhadores, acrescentou o candidato presidencial.

