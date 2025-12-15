Sábado – Pense por si

15 de dezembro de 2025 às 22:33

Corrida de Pais Natais anima Cidade do México

Vestidas de Pai Natal, e até acompanhadas pelos cães, várias pessoas participaram numa corrida dedica ao Natal, este domingo, na Cidade do México.

