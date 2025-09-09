Sábado – Pense por si

09 de setembro de 2025 às 16:47

“Condeno esta flagrante violação da soberania e da integridade territorial”: Guterres reage a ataque israelita ao Qatar

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou, esta terça-feira, o ataque israelita contra líderes do Hamas em Doha, capital do Qatar.

