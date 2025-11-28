Sábado – Pense por si

28 de novembro de 2025 às 21:16

Como é o drone subaquático Greyshark que a Europa está a comprar?

Dois ministérios da Defesa europeus estão a investir 100 milhões de euros nos drones subaquáticos Greyshark, fabricados na Alemanha, que são capazes de missões transoceânicas. O objetivo é lidar com o que consideram ser a crescente ameaça russa.

