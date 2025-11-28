Sábado – Pense por si

28 de novembro de 2025 às 22:14

Cidade em gengibre ganha vida em Londres com recriação doce de monumentos icónicos

A capital britânica voltou a receber a Gingerbread City, uma exposição que junta arquitetos e pasteleiros para criar uma cidade inteira feita de gengibre.

