Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de agosto de 2025 às 15:05

Comic-Con Africa enche Joanesburgo de fãs e cosplayers

Dezenas de milhares de fãs vestiram-se a rigor e reuniram-se em Joanesburgo este sábado para celebrar a sexta edição da Comic-Con África.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana