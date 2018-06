A carregar o vídeo ...

Pablo Giralt não conseguiu conter as lágrimas com o golo de Marcos Rojo que qualificou a Argentina para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo da Rússia.

Comentador argentino chora pelo golo que qualificou a Argentina













