26 de janeiro de 2026 às 22:20

Comboio colide com camião preso em linha férrea nos EUA

Imagens dramáticas mostram o momento em que um comboio de alta velocidade colidiu com um camião imobilizado numa linha férrea no estado norte-americano do Tennessee, esta quarta-feira. O condutor conseguiu sair do veículo a tempo e não há registo de feridos.

