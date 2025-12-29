Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de dezembro de 2025 às 14:38

Colisão entre helicópteros em Nova Jersey faz um morto

Dois helicópteros colidiram no ar no sul de Nova Jersey, nos EUA, este domingo, matando uma pessoa e deixando outra com ferimentos graves.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30