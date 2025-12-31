Sábado – Pense por si

31 de dezembro de 2025

Colisão de comboios na zona de Machu Picchu faz um morto e 30 feridos

Dois comboios colidiram na zona arqueológica de Machu Picchu, no Peru, esta terça-feira. O acidente fez um morto e 30 feridos.

