Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de dezembro de 2025 às 13:01

EUA enviam mais caças e drones para as Caraíbas num momento em que aumenta tensão com a Venezuela

O presidente dos EUA, Donald Trump, continua a intensificar a presença militar dos EUA nas Caraíbas, com o destacamento de caças, drones e veículos militares terrestres em Porto Rico, num momento de crescente tensão com a Venezuela. Essa Trump tem aumentado a pressão sobre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo nos EUA.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)