Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de dezembro de 2025 às 17:34

Vídeo capta momento em que camião se despista em estrada congelada no Ohio

Imagens registadas com uma ‘bodycam’ policial mostram o momento em que um camião se despistou numa estrada congelada no estado norte-americano do Ohio. O motorista escapou ileso.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h