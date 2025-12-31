Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de dezembro de 2025 às 13:47

Papa Leão XIV deseja um Ano Novo "repleto de paz e alegria" na última audiência de 2025

O Papa Leão XIV realizou a última audiência geral do ano, esta quarta-feira, diante dos milhares de fiéis que se reuniram na Praça de São Pedro, no Vaticano. O Sumo Pontífice recordou alguns momentos de 2025 e desejou um novo ano “repleto de paz e alegria”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h