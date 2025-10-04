Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de outubro de 2025 às 14:15Associated Press

Cheias mortíferas devastam vilas na Bulgária

Fortes inundações atingiram esta semana regiões costeiras da Bulgária junto ao Mar Negro e várias vilas no interior, causando mortes, destruição de habitações e cortes de comunicação. As autoridades lançaram alertas e operam buscas por desaparecidos enquanto avaliam os danos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.