11 de novembro de 2025 às 14:21

Chamada suspeita acaba com polícia montado num touro em parque de estacionamento nos EUA

A polícia de Alliance, no estado norte-americano do Ohio, recebeu uma chamada a informar que estava um homem montado num touro no parque de estacionamento de um supermercado. A chamada suspeita tornou-se num momento de ristoa, com o polícia a tirar uma fotografia montado no touro.

