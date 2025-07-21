Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de julho de 2025 às 19:25

Centeno não vai ser reconduzido

Apesar das declarações feitas por Montenegro, elogiando o perfil de Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal não fará um segundo mandato, avança o Now.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana