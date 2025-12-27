Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de dezembro de 2025 às 13:34

Centenas soltam lanternas de papel no céu de Atenas durante a “Noite dos Desejos”

No centro de Atenas, centenas de pessoas reuniram-se para soltar lanternas de papel no céu ao cair da noite, como parte das comemorações da denominada “Noite dos Desejos”. O evento teve um ambiente festivo e simbólico, com participantes a escreverem mensagens de esperança antes de libertarem as lanternas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)