Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de dezembro de 2025 às 13:56

Mourinho e o regresso dos lesionados: "Bah está atrasado, houve coisas que não correram bem"

José Mourinho fez este sábado, na conferência de imprensa de antevisão ao Sp. Braga-Benfica (amanhã, 18h00), o ponto de situação dos lesionados das águias.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)