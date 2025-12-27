Sábado – Pense por si

27 de dezembro de 2025 às 14:47

Rui Borges e a aventura no Sporting: "As pessoas dizem 'ah, vai correr bem'. E eu respondo 'já correu'"

Rui Borges fez este sábado, em conferência de antevisão ao jogo com o Rio Ave (amanhã, 20h30), um raio-x ao seu primeiro ano como treinador do Sporting, e deixou muitos elogios a João Simões.

