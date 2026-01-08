Sábado – Pense por si

08 de janeiro de 2026 às 12:26

Centenas protestam e fazem vigília após morte durante operação do ICE em Minneapolis

Centenas de pessoas reuniram-se em Minneapolis, no estado norte-americano do Minnesota, para protestar e prestar homenagem a uma mulher morta durante uma operação de controlo da imigração conduzida pelo Serviço de Controlo de Alfândega (ICE).

