27 de janeiro de 2026 às 12:07

Casa Branca explica ida do 'Czar das Fronteiras’ para Minneapolis e mostra notícia a elogiar o seu trabalho

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, explicou, esta segunda-feira, em conferência de imprensa, o motivo da ida de Tom Homan para Minneapolis num momento de grande tensão na cidade.

