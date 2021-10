Há 13 minutos

Capitão Kirk foi ao espaço: "Toda a gente precisa de fazer isto"

O ator William Shatner, o famoso capitão Kirk de "Star Trek", esteve no segundo voo turístico espacial. Aos 90 anos, tornou-se a pessoa mais velha a orbitar a Terra. "Toda a gente precisa de fazer isto. Toda a gente precisa de ver. É inacreditável. Tu já sabes as pequenas coisas, mas ver aquela capa azul a passar por ti e depois fica apenas o vazio, o negro. Esse é o ponto", disse visivelmente emocionado no regresso à Terra.