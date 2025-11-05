Sábado – Pense por si

05 de novembro de 2025 às 22:20

Governo diz que liquidação dos impostos em falta da EDP “é competência da Autoridade Tributária”

Miranda Sarmento explicou que a Autoridade Tributária “analisa a situação fiscal de qualquer contribuinte e decide pela liquidação ou não do imposto”.

